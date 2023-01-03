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المغرب يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

الأربعاء 04 يناير 2023 12:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى



الرباط/سما/

أدانت المملكة المغربية، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك.

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمن بالخارج، في بيان، اليوم الثلاثاء، "عن إدانة المملكة المغربية، من منطلق مواقفها الثابتة، اقتحام وزير إسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك".

وأكد أن "المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها لجنة القدس، تدعو إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى، والحد من التصعيد وتفادي الأعمال الأحادية والاستفزازية".

#المغرب #المسجد الاقصى

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