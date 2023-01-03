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الجزائر: اقتحام بن غفير للأقصى انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية

الأربعاء 04 يناير 2023 12:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر: اقتحام بن غفير للأقصى انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية



الجزائر/سما/

أدانت الجزائر اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إن "الجزائر تدين بشدة الخطوة الاستفزازية التي أقدم عليها اليوم أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية وتحد سافر لمشاعر المسلمين والمسيحيين عبر العالم".

وأضافت أن "هذا التصرف المدان والمرفوض والذي يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ضمن مخطط توسعي بالغ الخطورة، ليؤكد مرة أخرى على حتمية توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووضع حد لهذه الممارسات الإجرامية التي تقوض فرص إحياء مسار السلام في الشرق الأوسط".

وتابعت: "من هذا المنطلق، تدعو الجزائر مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وتجدد موقفها الثابت والمناصر لهذا الشعب الشقيق في سبيل استرجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

#الجزائر

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