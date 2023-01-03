الاحتلال يعتقل شابا ويستدعي آخر من القدس المحتلة

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا واستدعت آخر للتحقيق من القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد الزغل من الحارة الوسطى في حي رأس العامود، كما استدعت الشاب محمد جمجوم من حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، للتحقيق.

ومددت سلطات الاحتلال اعتقال الشقيقين خليل وسامر شويكي من من حي بئر أيوب ببلدة سلوان حتى يوم غد الأربعاء، علما أنها اعتقلتهما عصر اليوم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلوان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة صورباهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.