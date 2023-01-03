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موريتانيا تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

الأربعاء 04 يناير 2023 12:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موريتانيا تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى



نواكشوط/سما/

أدانت موريتانيا اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء "تستنكر الجمهورية الإسلامية الموريتانية وتدين بشدة اقتحام وزير في الحكومة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى المبارك، في خرق واضح للقانون الدولي، واستفزاز سافر لمشاعر الأمة الإسلامية".

وأضافت: "إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية إذ تندد بهذا الانتهاك السافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وبكل الإجراءات الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، لتؤكد، مجددا، موقفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمها لكل الجهود والمساعي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، على حدود 1967، وعاصمتها القدس، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة".

#موريتانيا

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