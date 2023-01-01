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فيديو: الاحتلال يفتح تحقيقا في "نسيان" إحدى المجندات في بلدة الرام

الثلاثاء 03 يناير 2023 11:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الاحتلال يفتح تحقيقا في "نسيان" إحدى المجندات في بلدة الرام



القدس المحتلة/سما/

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، فتح تحقيق في “نِسيان” إحدى المجندات داخل بلدة الرام بالقدس المحتلة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بث فلسطينيون مقطعا مصورا يظهر مجندة إسرائيلية تسير بمفردها في ترقب وحذر شديدين داخل بلدة الرام شمال القدس المحتلة.


وقالت الشرطة، في بيان، إنه ضمن العملية نصبت القوات كمينا لمتظاهرين رشقوا عناصرها بالحجارة واعتقلت ثلاثة من المشتبه بهم، وفق قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وبشأن واقعة المجندة، أفادت بأنه “في التوثيق المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مقاتلة من حرس الحدود على ما يبدو وحيدة في الميدان”.

وتابعت “نشير بحسب تحقيق أولي إلى أن قوة من حرس الحدود كانت قريبة من المجندة وعلى تواصل بصري معها.. قائد حرس الحدود أمير كوهين أمر بفتح تحقيق موسع وبشكل فوري في الواقعة”.

#جيش الاحتلال الاسرائيلي

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