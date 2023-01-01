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ميخائيلي: بن غفير يقتحم الأقصى مثل لصوص الليل والشرطة تلعب معه "الأستغماية"

الثلاثاء 03 يناير 2023 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميخائيلي: بن غفير يقتحم الأقصى مثل لصوص الليل والشرطة تلعب معه "الأستغماية"



القدس المحتلة/سما/

هاجمت رئيسة "حزب العمل" الإسرائيلي النائبة في الكنيست، ميراف ميخائيلي، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي اقتحم باحات المسجد الأقصى في خطوة استفزازية.

وقالت النائبة ميخائيلي: "اليوم اقتحم بن غفير المسجد الأقصى مثل لصوص الليل".

وأضافت رئيسة "حزب العمل" الإسرائيلي أن الشرطة تلعب معه لعبة الأستغماية.

وتابعت قائلة: "هذه هي عوتسما يهوديت (قوة يهودية)؟!؟.. هذا استفزاز صبياني..". 

وشددت على أن هذه الحكومة جبانة تلعب الألعاب، بدلا من الاهتمام بغلاء المعيشة والأمن الشخصي للمواطن.

واقتحم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك بحراسة إسرائيلية مشددة، ويأتي هذا الاقتحام للمرة الأولى لبن غفير بصفته وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

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