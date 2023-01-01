جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ من غزة سقط داخل القطاع

غزة/سما/
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن إطلاق صاروخ من غزة سقط داخل القطاع.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: رصدت الليلة محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط داخل القطاع دون تفعيل صفارات الإنذار، حالة روتين تامة في الغلاف.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "في الدقائق الماضية أطلق صاروخ من غزة لكنه لم يعبر السياج، ولم يتم تفعيل صفارات الإنذار.
وأفاد الصحفي الاسرائيلي ماندي ريزل: بأن الجيش الإسرائيلي يحقق في إحتمالية إطلاق صاروخ تجاه إشكول جنوب قطاع غزة.
وذكرت القناة 12 العبرية ان صاروخ أطلق من غزة استهدف منطقة "أشكول" ، لكنه سقط داخل حدود القطاع، والفحص جار من قبل الجيش الاسرائيلي.