بنك فلسطين وشركة "PalPay" يوقعان اتفاقية تعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للاستفادة من أنظمة الدفع الإلكتروني

رام الله/سما/

وقع بنك فلسطين وشركة "PalPay" الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني الحديثة في فلسطين، اتفاقية تعاون وشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لتعزيز سبل التعاون بين الطرفين، وذلك بهدف تسهيل عملية تحويل الدفعات النقدية للمستفيدين من برنامج الهيئة عبر أنظمة (بال بي) للدفع الإلكتروني، بما فيها تطبيق المحفظة الالكترونية ومراكز التسديدالمعتمدة لديها في كافة أنحاء الوطن.

وجرى توقيع الاتفاقية في المركز الرئيسي للإدارة العامة لبنك فلسطين برام الله، بحضور السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين، والسيد معاوية القواسمي مدير عام شركة "PalPay"، ومعالي السيد أيمن رياض المفلح نائب سمو رئيس مجلس الأمناء - رئيس اللجنة التنفيذية في الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وعطوفة الدكتور حسين محمد الشبلي الأمين العام ووفد الهيئة، إضافة إلى عدد من مدراء الدوائر في بنك فلسطين.

وفي مستهل حفل التوقيع رحب الشوا بالحضور، معرباً عن سعادته وفخره بتوقيع هذه الاتفاقية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي تعتبر تكريساً لتوجهات واستراتيجية البنك، في دعم مختلف القضايا المجتمعية النبيلة، مثمناً في الوقت ذاته جهود المملكة الأردنية الهاشمية في دعم أبناء شعبنا، لاسيما المشاريع المختلفة التي تنفذها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في فلسطين، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة.

بدوره أعرب المفلح عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مع بنك فلسطين وشركة "PalPay"، التي من شأنها أن تسهل عملية وصول وتوزيع المساعدات المُقدمة من الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية للمستفيدين بشكل سلس وفق الآليات المتبعة لدى الجهات الدولية، مؤكداً أن المملكة الأردنية الهاشمية، وحسب توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه حريصة على مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني على مختلف الصُعد، لما تربطها من علاقات أخوية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الدكتور الشبلي على أهمية توقيع هذه الاتفاقية التي بدورها ستوفر أفضل القنوات الالكترونية والشفافية الكاملة، لتوزيع المساعدات على المستفيدين من برامج الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية، بشكل يحفظ كرامتهم، واستلامها بكل سهولة وأمان، إضافة إلى أنها تضمن السرعة في التوزيع والشفافية الكاملة.

من جهته أوضح القواسمي أن الاتفاقية تنسجم مع رؤية شركة PalPay، والتي تتمثل في تقديم أحدث تقنيات وحلول الدفع الإلكتروني لمختلف القطاعات، مشيراً بأن هذا التعاون سيسهم في التسهيل على المستفيدين، واختصار العديد من الخطوات لإنجاز مهامهم المالية واتمامها على أكمل وجه، لافتاً إلى أن حلول الدفع الإلكتروني باتت ركناً أساسياً لتطوير القطاعات الخدماتية والاقتصادية والتنموية.

نبذة عن بنك فلسطين وشركة "PalPay":

تأسـس بنـك فلسـطين في العـام 1960 بمدينـة غـزة كمؤسسـة ماليـة رائـدة، تسـعى للنهـوض بمسـتوى الخدمــات المصرفيــة في فلســطين، وتطويرها، مواكبة للتطور الذي شهده القطاع المصرفي في العالم، لتلبية كافة الاحتياجات الماليــة لمختلــف الشــرائح والقطاعــات الفلســطينية. وتنفيذاً لرؤيته التطويرية، أطلق البنك العديد من المنتجات والخدمات الإلكترونية التي تلبي مختلف متطلبات العملاء من الأفراد وقطاع الأعمال بفعالية وكفاءة، وتمكين مختلف المؤسسات والقطاعات من الاستفادة من الخدمات البنكية الإلكترونية، إضافة إلى تخصيص برامج وخدمات تستهدف أصحاب وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى الخدمات الموجهة للأفراد من ذوي الدخل المحدود والعمال والمستفيدين من برامج المعونات والمساعدات وغيرهم من الشرائح، بما يتناسق مع رؤية البنك في توظيف الحلول الرقمية لتمكين مختلف الشرائح من الوصول إلى الخدمات البنكية والمالية، وتعزيز قدرة القطاعات المتنوعة على الاستمرار وتطوير خدماتها ومنتجاتها المقدمة للمجتمع، والتي تسهم أيضاً في النهوض بالاقتصاد الوطني. فيما تأسست شركة PalPay بهدف خلق نظام تسديد إلكتروني جديد في فلسطين، بهدفالتسهيل على المواطنين تسديد الفواتير، وشحن أرصدة الهواتف النقالة، وشحن عدادات الكهرباء والمياه مسبقة الدفع، تسديد أقساط الجامعات والمدارس، وتسديد أقساط القروض الممنوحة من مؤسسات الاقراض الصغير، إضافة إلى توفير بطاقات ألعاب وتطبيقات الديجيتال المتنوع من خلال عدد من الوسائل والآليات الالكترونية الممكن استخدامها لتسديد كافة الالتزامات المالية لمختلف فئات المجتمع من بنكيين وغير بنكيين، بسرعة وسهولة وأمان.

نبذة عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية:

تأسست الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عام 1990، بهدف تنفيذ مشاريعوبرامج ترسخ معاني الخير، وتعمق مفاهيم العدالة والتكافؤ على المستويات الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، وتؤكد معاني الانتماء والنماء وتهتم بالعمل التطوعي، والخدمة العامة، وتحرص على إيجاد فرص الحياة الكريمة من خلال البرامج التنموية والتأهيلية التي تتولى الهيئة تنفيذها أو إدارتها لتغطي النواحي الاقتصادية والإنسانية على حد سواء.

وتتمتع الهيئة بشبكة متنامية من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية، الدولية،العربية والمانحة. كما تنسق وتنفذ العديد من الأنشطة مع المنظمات والمؤسسات غير الربحية، والتي تهدف إلى مساعدة المناطق المنكوبة واللاجئين على مستوى العالم؛ كما تقوم بتلبية احتياجات المواطنين قدر الإمكان في فلسطين.