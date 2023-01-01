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الكيلة تشكل لجنة تحقيق في ظروف وفاة الطفل حمزة سليمية

الثلاثاء 03 يناير 2023 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة تشكل لجنة تحقيق في ظروف وفاة الطفل حمزة سليمية



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء يوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تحقيق في ظروف وفاة الطفل محمد حمزة سليمية في مستشفى الخليل الحكومي، متقدمة بالتعزية والمواساة من ذويه.

وقالت الكيلة في تصريحٍ صحفي لها: "إنّ لجنة التحقيق ستباشر عملها صباح غدٍ، ولن يتم التهاون مع أي تقصير أو خلل في هذه الحالة".

وأضافت أن "وفاة الطفل سليمية آلمتنا جميعاً، لذلك سنعمل جاهدين للتقصي عن سبب الوفاة وملابساتها"، مُشيرةً إلى أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال أثبتت لجنة التحقيق وجود تقصير أو إهمال.


وأكدت على أنّ الطفل محمد هو ابننا جميعاً ولن نتهاون في التحقيق في ملف وفاته.

#وفاة الطفل حمزة سليمية

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