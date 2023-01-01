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درعي يطلب سحب جنسية الأسيرين كريم وماهر يونس بعد الإفراج عنهما

الثلاثاء 03 يناير 2023 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
درعي يطلب سحب جنسية الأسيرين كريم وماهر يونس بعد الإفراج عنهما



القدس المحتلة/سما/

توجه وزير الداخلية الإسرائيلي، آرييه درعي، بطلب للمستشارة القانونية للحكومة لسحب جنسية الأسيرين كريم وماهر يونس، اللذين من المتوقع الإفراج عنهما بعد 40 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر في رسالته أنه عند دخوله وزارة الداخلية تم إبلاغه بالإفراج عن الأسيرين اللذين، بحسب المنشورات، وضعا الجندي أفراهام برومبرغ في سيارتهما وسرقا سلاحه وأطلقا النار عليه ثم رمياه على جانب الطريق ليلقى مصرعه، وأدينا بقتل الجندي الإسرائيلي نهاية عام 1980.

ومن المتوقع إطلاق سراحهما خلال الأيام المقبلة.

#آرييه درعي #كريم يونس #ماهر يونس

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