اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والوزير اللبناني الأسبق غازي العريضي

بيروت/سما/

تلقى الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الوزير اللبناني الأسبق غازي العريضي، هنأه فيه بالذكرى الـ58 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح"، وبحلول العام الميلادي الجديد.

وتمنى العريضي لسيادة الرئيس موفور الصحة والعافية، ولشعبنا تحقيق آماله وطموحاته في الحرية والاستقلال، مؤكدا مواقف لبنان الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

من جهته، شكر سيادة الرئيس الوزير اللبناني على الاتصال، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين والقيادتين الفلسطينية واللبنانية، والدور الكبير للبنان في دعم القضية الفلسطينية في المحافل كافة، ووقوفه إلى جانب شعبنا على كافة الصعد.

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