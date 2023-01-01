المالكي يطلع (فيبال) على آخر التطورات في فلسطين

برازيليا/سما/

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، قيادة اتحاد المؤسسات البرازيلية- الفلسطينية (فيبال) على آخر التطورات السياسية في فلسطين، خلال لقاء عقد في مقر سفارة دولة فلسطين بالعاصمة البرازيلية برازيليا.

واستعرض المالكي، خلال اللقاء، تداعيات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي ضمت وزراء فاشيين وعنصريين، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وحذّر من أن المنطقة سوف تشهد أياما عسيرة نتيجة تبني الحكومة الإسرائيلية الجديدة سياسة دعم الاستيطان في جميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل، خاصة بالأغوار والضفة الغربية، والعمل على شرعنة المستوطنات المحيطة بمدينة القدس وضمها إلى إسرائيل، والجرائم التي ترتكبها يوميا وترتقي إلى مستوى جرائم حرب.

وأبرز المالكي أهمية التحرك الدبلوماسي والقانوني الفلسطيني على صعيد الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، من أجل رفع مطالبنا للمحاكم الدولية للبت في طبيعة وشرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي يدوم منذ أكثر من خمسة عقود، وكذلك لملاحقة المجرمين الإسرائيليين الذين استباحوا، وما زالوا يستبيحون، الدم الفلسطيني بدعم من نظام عنصري وفاشي يحمى جرائمهم.

من جانب آخر، قدم المالكي العزاء للشعب البرازيلي بوفاة ملك كرة القدم بيليه الذي ترك إرثا إنسانيا ورياضيا.

وشكر وفد قيادة "فيبال" الذين توافدوا الى برازيليا للقائه والمشاركة في أنشطة موازية ضمن الاحتفالية بتنصيب الرئيس الصديق لويس أيناسيو لولا دا سيلفا، معبرا عن فرحة الشعب الفلسطيني بعودة الرئيس الصديق لولا.

ودعا قيادة "فيبال" إلى الاستمرار في تطوير الأداء ليشمل أوسع دائرة للجاليات الفلسطينية الموزعة في كافة أنحاء البرازيل، لتأطيرها خدمة للبرازيل ولبلدهم الأم فلسطين، ولبناء جسور صداقة بين الشعبين ترتقي إلى مستوى الطموح والمصلحة للطرفين.

من جانبه، قدم رئيس الاتحاد وليد رباح عرضا شاملا لنشاط المؤسسة التي تضم أكثر من عشرين جمعية فلسطينية في كافة أنحاء البرازيل، وبرنامج عملها للعام الجاري الذي سيشهد عقد المؤتمر الحادي عشر للمؤسسة التي بدأت في أوائل الثمانينيات، مؤكدا التزام المؤسسة وأذرعها بالقيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس.

وحضر اللقاء، نائب رئيس الاتحاد فاطمة علي، والسكرتير العام أيمن الطل، والسكرتير المالي مأمون أمواس، وجهاد أبو علي من قيادة المؤسسة، وأمين عام مؤسسة كوبلاك القارية أمير مراد، وهي الإطار الذي يضم المؤسسات الفلسطينية على صعيد أميركا اللاتينية.

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