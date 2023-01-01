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مجلس التعاون الخليجي يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

الثلاثاء 03 يناير 2023 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس التعاون الخليجي يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى



الرياض/سما/

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، "الممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى".

وأكد الأمين العام موقف مجلس التعاون الراسخ بالوقوف إلى جانب شعبنا، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن شعبنا من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، معبرا عن أسفه لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

#الرياض

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