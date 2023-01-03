  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس عباس يقرر التوجه إلى مجلس الأمن لمواجهة الاعتداءات على الأقصى

الثلاثاء 03 يناير 2023 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يقرر التوجه إلى مجلس الأمن لمواجهة الاعتداءات على الأقصى



رام الله/سما/

قرر الرئيس محمود عباس تكليف بعثة فلسطين في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى من قبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة، في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.

وأكد الرئيس على أهمية هذا التحرك الدولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن هذا التحرك يتم بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والعمل مع المجموعات الشقيقة والصديقة في الأمم المتحدة.

#الرئيس عباس #مجلس الامن

الأكثر قراءة اليوم

حسين الشيخ يتحدث عن التسريبات وهوية الرئيس القادم

ما هي الأسباب التي دفعت نتنياهو الطلب من بن غفير إلغاء اقتحام الأقصى؟

نتنياهو يلغي زيارته للإمارات

جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة حول إطلاق النار على راشقي الحجارة

أسعار صرف العملات

"مراقب الدولة" يصدر تحذيرا بشأن المفاوضين بقضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

مفاجأة كبيرة في عقد كريستيانو مع النصر السعودي

الأخبار الرئيسية

Screenshot_16

نصر الله: التعرض للمقدسات لن يفجر الوضع في فلسطين فقط بل في المنطقة كلها

مجلس الوزراء 1.jfif-f686ae4b-bfaf-481a-bef7-03491766d919

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

"مراقب الدولة" يصدر تحذيرا بشأن المفاوضين بقضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

20230103025814

نتنياهو يلغي زيارته للإمارات

photo_2023-01-03_14-44-51

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي لجلسة توبيخ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم