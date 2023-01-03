عضوان في البرلمان المصري يدعوان العرب والمسلمين إلى حماية "الأقصى"

رام الله/سما/

أكد عضو البرلمان المصري، نائب رئيس التجمع الديمقراطي عاطف مغاوري، "إننا كأمة عربية وإسلامية أمام تحد خطير عما يجري في المسجد الأقصى"، داعيا للضغط على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن مخططاتها التي قد تؤدي إلى انفجار حقيقي في المنطقة.

وطالب مغاوري في تصريح، لـ "وفا"، اليوم الثلاثاء، منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بضرورة العمل لحماية المسجد الأقصى من الانتهاكات والاقتحامات، والتي كان آخرها اقتحام المتطرف بن غفير باحات المسجد بحماية قوات الاحتلال، مؤكدا أن "المسجد الأقصى لا يخص الفلسطينيين وحدهم وإنما يخص مليار ونصف المليار مسلم في أنحاء العالم".

بدوره، أكد عضو البرلمان المصري مصطفى بكري، أن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك اليوم، جريمة لا تغتفر ورسالة إنذار للعرب وللمسلمين، مشيرا إلى إن ما حدث يجب ألا يمر دون أي رادع.

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