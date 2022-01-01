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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من القدس وبلدة الرام

الثلاثاء 03 يناير 2023 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من القدس وبلدة الرام



القدس المحتلة/سما/

 اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مواطنين في باب حطة بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من المدينة ومواطنا من بلدة الرام.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا، بحماية قوات الاحتلال، البلدة القديمة، وجابوا شوارعها في صورة استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، وصولا إلى "باب المجلس" أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، قبل أن تعتدي قوات الاحتلال على المواطنين في "باب حطة"، وتعتقل الشاب بشار العجلوني.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين سامر وخليل الشويكي من حي الثوري، جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وفي سياق متصل، اقتحمت وحدة خاصة من جيش الاحتلال بلدة الرام شمال القدس المحتلة، واعتقلت شابا- لم تعرف هويته بعد-.

#الاحتلال #القدس المحتلة

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