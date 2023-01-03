شاهد: وصية الشهيد آدم عياد تثير تفاعلا

بيت لحم/سما/

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع وصية الشهيد آدم عياد (15 عاما)، الذي قتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة ببيت لحم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

وقال الشهيد في وصيته التي عثر عليها بين أشيائه، إنه كان يطمح للشهادة في سبيل الله، معربا عن فخره بنيل الشهادة أثناء مقاومة الاحتلال.

وأضاف: "كنت أحلم بالقيام بالكثير من الأشياء"، لكن وجوده في بلد محتل جعلت أحلامه مستحيلة.

وتابع: "الشهادة انتصار.. أنها تنهي الحياة لكنها تنتهي وأنت سعيد".

ودعا الشهيد جميع الفلسطينيين إلى توحيد البوصلة وتوجيهها نحو الاحتلال.



وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب مجموعة من المحتجين عقب اقتحامها المخيم، الواقع جنوب شرق مدينة بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى استشهاد الفتى آدم عصام عياد وإصابة آخر بجروح.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عنان أحمد سرابطة، بعد أن داهمت منزل والده في المخيم، وفتشته، وعبثت في محتوياته.

وشيع آلاف الفلسطينيين، جثمان الشهيد بمسقط رأسه في مخيم الدهيشة، بمشاركة شعبية وفصائلية.



وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي في بيت لحم وصولاً إلى مخيم الدهيشة، ومن ثم تم أداء صلاة الجنازة عليه في الجامع الكبير بالمخيم.

وهذا هو الشهيد الثالث الذي يقضي في الضفة الغربية المحتلة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث قتل الاحتلال الاثنين الشابين حمد سامر حسن حوشية (21 عاما) وهو من بلدة اليامون، متأثرا بإصابته بعدة رصاصات في صدره، وفؤاد محمود أحمد عابد (18 عاما) من كفر دان، متأثرا بإصابته بالبطن والفخذ. فيما أصيب ستة آخرون بجراح خطرة.