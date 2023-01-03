تسليم جثمان الشهيد أشرف هلسة غدا الأربعاء

رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستسلم جثمان الشهيد أشرف حسن عطا الله هلسة من بلدة السواحرة جنوب القدس المحتلة، يوم غد الأربعاء، عند الحادية عشرة والنصف صباحا، لطواقم الهيئة والهلال الأحمر الفلسطيني، وذوي الشهيد.

وقالت الهيئة في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي ضمن المتابعة التي تقوم بها الهيئة، بتوجيهات من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

وكان الشهيد هلسة (30 عاما) ارتقى عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب حطة، في 17 آب/ أغسطس عام 2020، وتم احتجاز جثمانه منذ ذلك الوقت.