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ارتفاع حاد في عدد قتلى جنود الجيش الإسرائيلي خلال عام 2022

الثلاثاء 03 يناير 2023 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حاد في عدد قتلى جنود الجيش الإسرائيلي خلال عام 2022



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، عن ارتفاع حاد في عدد قتلى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العام 2022.

وأفاد موقع "مكور ريشون" العبرية بارتفاع عدد قتلى جنود الجيش الإسرائيلي خلال العام الماضي بحوادث مختلفة.

وبحسب الموقع:" وصل العدد إلى 44، بينهم 14 حالة انتحار، و3 من عمليات إطلاق النار بالخطأ من زملائهم، و3 جراء الانهيار خلال تدريبات وغيرها.

وحول موضوع الانتحار قال رئيس الاركان العميد كانافو ان "هذه مسألة صعبة للغاية وتوجد في كل جيوش العالم. نحن نتعامل مع هذا كثيرًا وفي إطار برنامج منتظم للجيش حول هذا الموضوع ، بهدف القيام بكل شيء لتقليل الأعداد.

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