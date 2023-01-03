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البيت الأبيض: أي تحرك أحادي يقوض الوضع القائم للمواقع المقدسة في القدس غير مقبول

الثلاثاء 03 يناير 2023 05:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: أي تحرك أحادي يقوض الوضع القائم للمواقع المقدسة في القدس غير مقبول



رويترز/سما/

 قالت متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن أي عمل أحادي يقوض الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس غير مقبول، وذلك بعد أن زار وزير الأمن الوطني الإسرائيلي الجديد اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مجمع المسجد الأقصى.

وأضاف المتحدث “الولايات المتحدة تؤيد بقوة الحفاظ على الوضع القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس. وأي عمل أحادي يقوض الوضع الراهن غير مقبول”، مضيفا أن الولايات المتحدة تدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحفاظ على التزامه تجاه الوضع القائم للمواقع المقدسة.

#البيت البيض

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