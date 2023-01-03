سلطة الأراضي تضبط 8 اعتداءات على أراضي أملاك الدولة

رام الله/سما/

ضبطت طواقم الكشف الميداني التابعة لدوائر أملاك الدولة في محافظتي نابلس وأريحا اعتداءات في مناطق طلوزة، وعصيرة الشمالية، وبلاطة، وعسكر، وقبلان، وأريحا، حيث تم رصد 8 اعتداءات وتحويلها أصولا للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني .

وأكد مدراء دوائر الأملاك في محافظتي نابلس واريحا أن عمليات الكشف الميداني تهدف إلى الحفاظ على أراضي الدولة ومنع كافة الاعتداءات عليها، لضمان تحقيق المنفعة العامة، وشددوا على ضرورة التعاون لمنع كافة أشكال الاعتداءات على أراضي الدولة لأنها تمثل المخزون الاستراتيجي للدولة.