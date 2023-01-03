الاحتلال يستولي على خيام تأوي طلبة مدرسة اصفيّ التي هدمها في مسافر يطا

الخليل/سما/

ستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على خيام في مسافر يطا جنوب الخليل، كانت تأوي طلبة مدرسة اصفَيّ التي هدمها الاحتلال في شهر تشرين الثاني الماضي.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور، إن هذه المدرسة المقامة من الخيام، كانت تأوي عشرات الطلبة من التجمعات البدوية القريبة، وقد أقامتها مديرية التربية والتعليم من أجل استمرار العملية التعليمية في المسافر، ضمن خطة تعزيز صمود المواطنين فيها.

وأشار عمور إلى أن قوات الاحتلال كثفت في الآونة الأخيرة من عمليات هدم البيوت المقامة من الصفيح والطوب، والاستيلاء على الخيام في المنطقة.

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