  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة

الثلاثاء 03 يناير 2023 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة



القدس المحتلة/سما/

 أعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة، مشددا على متابعته "الأفعال التي تتعارض مع ذلك، فهي تساهم بزيادة التوتر في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عن مكتب ممثله في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن الأسابيع الماضية شهدت زيادة خطيرة في التوتر والإصابات، وأن من المهم وقف التصعيد وتجنب أي أعمال واستفزازات تغذي هذا التوتر، مؤكدا أن موقفه بشأن القدس لم يتغير، وأنه يجب الوصول إلى حل تكون فيه القدس العاصمة المستقبلية للدولتين.

من جهته، قال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي سفن كوبمانز "إن الوضع الراهن للأماكن المقدسة ووصاية ملك الأردن، المتفق عليهما دوليًا، ضروريان للسلام الإقليمي والاستقرار والتوازن بين الأديان الرئيسية في القدس، وهو أمر مهم جدا لنا".

ـــ

#الاتحاد الاوروبي

الأكثر قراءة اليوم

بن غفير يرضخ لتهديدات غزة..

ما هي الأسباب التي دفعت نتنياهو الطلب من بن غفير إلغاء اقتحام الأقصى؟

جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة حول إطلاق النار على راشقي الحجارة

أسعار صرف العملات

أول تعقيب من حماس على اقتحام المتطرف "بن غفير" المسجد الأقصى

مفاجأة كبيرة في عقد كريستيانو مع النصر السعودي

نتنياهو يلغي زيارته للإمارات

الأخبار الرئيسية

"مراقب الدولة" يصدر تحذيرا بشأن المفاوضين بقضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس

20230103025814

نتنياهو يلغي زيارته للإمارات

photo_2023-01-03_14-44-51

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي لجلسة توبيخ

بعد تهديدات المقاومة.. الجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار الأمني ويرفع حالة التأهب

لابيد: اقتحام بن غفير للأقصى وضعنا في خلاف مع نصف العالم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم