إصابات بالاختناق في بلدة أبو ديس شرق القدس

القدس المحتلة / سما /

أصيب سبعة مواطنين، اليوم الثلاثاء، بالاختناق نتيجة احتراق منزل ببلدة أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي وابل من الغاز المسيل للدموع على منازل المواطنين.

وقال رئيس بلدية أبو ديس عبد السلام عياد ، إن قوات الاحتلال المتمركزة وسط البلدة، أطلقت قنابل الغاز نحو المنازل، ما تسبب باحتراق منزل المواطن فادي محمد عواد وكافة المقتنيات بداخله، وإصابة أفراد العائلة السبعة بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأفاد عياد بأن طواقم الدفاع المدني هرعت للمكان فوز التبليغ عنه، وعملت على إخلاء أفراد المنزل المصابين، ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الطواقم بإخماد النيران المشتعلة.