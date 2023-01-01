الاقتصاد: تسجيل 1660 علامة تجارية خلال العام الماضي

رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت نحو 1660 علامة تجارية جديدة لدى الإدارة العامة للملكية الفكرية خلال العام الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن مجموع العمليات والخدمات التي تم تقديمها خلال العام الماضي بلغ أكثر من 12 ألف عملية، في مجال خدمات الملكية الفكرية (براءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، والمؤشرات الجغرافية).

وبينت، أن عدد العلامات المسجلة حتى نهاية العام الماضي نحو 42 ألف علامة تجارية، في حين وصل عدد براءات الاختراع المسجّلة رَسْمِيًّا لدى الوزارة 195 براءة اختراع في مجالات الصحة والزراعة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الوزارة إلى اعتماد نظام "آيباس" المحدث والمقدم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تسجيل المؤشرات الجغرافية، الذي كان بالتعاون مع "وايبو"، وبمشاركة 5 دول عربية.

وفي مجال الخدمات الإلكترونية، تمت إضافة أربع خدمات إلكترونية، بحيث أصبحت بمجملها 17 خدمة، وتتيح هذه الخدمات لمقدم الخدمة بتلقي الردود واستكمال الوثائق من خلال نفس الخدمات، وقد بلغت عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة ما يقارب 3700 خدمة.