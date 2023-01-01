تطورات الحالة الصحية لـ إسعاد يونس

كشف المؤلف محمد أمين راضى، تطورات الحالة الصحية للفنانة إسعاد يونس بعد إجرائها لعملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها.

وكتب محمد أمين راضى عبر حسابه الشخصى بفيسبوك: "اسعاد بخير الحمد لله… ربنا يتم شفاها بالسلامة يا رب".

وخضعت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس لعملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من على درج سلم منزلها.

وكتب المسئولون عن صفحتها الرسمية على فيسبوك:" أجرت صباح اليوم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية لتغيير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها من علي درج سلم منزلها مما استدعى نقلها بشكل عاجل إلى مستشفى دار الفؤاد بأكتوبر وأشرف على حالتها الدكتور عمر سليمان وتم إجراء الجراحة العاجلة ، وهي الآن في مرحلة التعافي ، طالبين فضلا وليس أمرا الدعاء لها بالشفاء.