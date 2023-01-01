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"التعاون الإسلامي" تدين: اقتحام بن غفير يأتي في إطار محاولات الاحتلال تهويد الأقصى

الثلاثاء 03 يناير 2023 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تدين: اقتحام بن غفير يأتي في إطار محاولات الاحتلال تهويد الأقصى



جدة / سما /

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المنظمة في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أن اقتحام بن غفير للأقصى يأتي في إطار محاولات اسرائيل، تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، معتبرة ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين جميعا، وانتهاكا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وحمّلت المنظمة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات الاسرائيلية اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.

#المسجد الأقصى #منظمة التعاون الإسلامي #القدس

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