مرور غزة توضح تفاصيل جديدة بخصوص المخالفات بحق السائقين

غزة / سما /

طالب العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام شرطة المرور بغزة، السائقين والمواطنين بتفهم توجيهات وتعليمات شرطي المرور في ظل الأعباء الكبيرة الواقعة على عاتقه في الميدان.

وأكد أبو جياب في حديث إذاعي، صباح اليوم الثلاثاء، أن التزام السائق بالقانون واللوائح والإشارات تجنبه من تحرير أي مخالفة.

وقال، " لن نسمح بالإساءة لأي سائق أو شرطي ويتم تشكيل لجان للمحاسبة ولا نظلم فيها الشرطي ولا المواطن بالدرجة الأولى".

وأضاف، "شرطي المرور لا يتتبع المواطنين في كل صغيرة وكبيرة والمخالفة يجب أن تكون قانونية 100%".

وتابع، "عملية المجادلة والنقاش مع شرطي المرور من قبل السائق أو المواطن تُحدث الإشكاليات ونؤكد حرصنا احترام المواطن والتعامل معه ولن نسمح لأي شرطي بتجاوز القانون".

وأوضح العقيد أبو جياب، أن النظام المروري على مدار عدة سنوات يتم مراعاته في بعض الإجراءات بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع غزة نتيجة الحصار.

وأشار إلى أن بعض الإجراءات التي يتم التشدد بها من قبل شرطة المرور لو سمح بتطبيقها لأصبح كثير من المركبات متوقفة من السير على الخط.

ودعا السائقين إلى الالتزام بتحويل مركباتهم للعمومي ضمن مواصفات محددة، مشيراً إلى أنه تم منع الكثير من دخول المركبات للكراجات التي تم ترتيبها في منطقة الأزهر والسرايا والشفاء.

وقال، "يومياً يتم اتخاذ إجراءات بحق السائقين الغير ملتزمين".