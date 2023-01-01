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مصر تاسف لاقتحام الاقصى وتدعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس

الثلاثاء 03 يناير 2023 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تاسف لاقتحام الاقصى وتدعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس



القدس المحتلة / سما /

أعربت مصر عن أسفها لاقتحام مسؤول رسمي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى المبارك، برفقة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية.

وأكدت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

كما حذرت من التبعات السلبية لمثل هذه الاجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، داعية كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.

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