فصائل المقاومة بغزة تدعو لتصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال دفاعاً عن الأقصى

غزة/ سما /

اعتبرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن "اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى تصعيد خطير واستفزاز لشعبنا الفلسطيني وينذر بحرب دينية بالمنطقة.

ودعت الفصائل الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي، "أهل الضفة المحتلة لتصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني دفاعا عن الأقصى".

كما ودعت الفصائل "السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي".

وكان وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قد اقتحم صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

ووصل المتطرف بن غفير في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.