الجماهير تشيع جثمان الشهيد الطفل آدم عياد في مخيم الدهيشة

رام الله / سما /

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة بيت لحم، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل آدم عصام عياد (15 عاما)، من مخيم الدهيشة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي والتوجه إلى منزل والد الشهيد، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.

وانطلقت الجنازة بعد صلاة الظهر من المسجد الكبير في مخيم الدهيشة، ثم مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

واستشهد الطفل عياد فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الاضراب الشامل حدادا على روح الشهيد الفتى عياد.

يذكر أن 224 شهيدا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.