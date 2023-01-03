نتنياهو وبن غفير خدعوا الجميع.. قناة عبرية: إسرائيل تلقت رسالة قوية من مصر بشأن اقتحام الأقصى

وكالات

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن تلقي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو رسالة شديدة اللهجة من مصر والأمم المتحدة بشأن خطوة المتطرف ايتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى.

وبحسب القناة العبرية “12”، فإن الأمم المتحدة والقاهرة أرسلتا رسالة قوية لحكومة الاحتلال، مفادها، أنه سيكون من الصعب للغاية التأثير على حماس لعدم الرد بطريقة ما على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى.

ويأتي اقتحام المسجد الأقصى من قبل بن غفير، رغم التقارير العبرية، التي أكدت أنه قرر تأجيل اقتحام الأقصى بناء على طلب من رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو.

وقالت القناة “12” العبرية، في تقرير نشرته صباح اليوم إن بن غفير ونتنياهو خدعوا الجميع بشأن اقتحام المتطرف ايتمار للمسجد الأقصى، حيث قرر نتنياهو و”الشاباك” وشرطة الاحتلال السماح لبن غفير اقتحام الأقصى، وعدم الخوف من تهديدات حماس، وفق “فلسطين الأن”.

ووفقاً للقناة، فقد وصل بن غفير ظهر أمس سيرا على الأقدام إلى مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حتى لا يتم التعرف عليه، مبينة أن نتنياهو لم يعترض على اقتحام المسجد الأقصى، وشارك في المساء بنقاش خاص عقده مع رئيس “الشاباك”، مؤكدة أن رأي الجميع كان أنه لا مانع من إجراء الزيارة وأنه لا ينبغي الاستسلام لتهديدات حماس.

وبحسب القناة العبرية، فإن بن غفير أجرى تقييما للوضع الليلة الماضية مع مفوض الشرطة وقائد لواء القدس والتقى برئيس “الشاباك”، وقرروا جميعا أنه لا مانع من اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى.

وأضاف: “فقد شارك في هذا التقييم شرطة الاحتلال، والتي أصدرت بياناً الليلة الماضية، قررت فيه السماح لبن غفير باقتحام المسجد الأقصى”.

وفي ذات السياق، قالت القناة العبرية، إن نتنياهو طلب من بن غفير تأجيل اقتحامه للأقصى، حتى يتم زيارته الأسبوع المقبل لدولة الإمارات، حيث أرسلت الإمارات رسالة عبر للاحتلال مؤكدة انها تريد المضي قدمًا مع إسرائيل في التطبيع، لكن هذا الأمر سيكون خاضعًا لقضية المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع الراهن هناك.