استقالة مدرب جديد في دوري غزة

غزة / سما /

أعلن حازم الحجار المدير الفني لفريق شباب الزوايدة، استقالته من تدريب الفريق عقب الهزيمة أمام شباب جباليا (1-2), ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري الدرجة الممتازة.



وأكد الحجار رحيله عن صفوف الزوايدة نهائيا, متمنيا التوفيق للفريق في الجولات القادمة من دوري الممتازة.



ويقبع شباب الزوايدة في المركز الثاني عشر الأخير في ترتيب دوري الممتازة برصيد 5 نقاط, حققها من 5 تعادلات و8 هزائم, دون تحقيقه أي فوز حتى الآن.



ويمنّي بطل "الأولى" في الموسم الماضي, نفسه أن تتحسن النتائج في الجولات المقبلة, لضمان البقاء في دوري الكبار وعدم مغادرته من جديد نهاية الموسم الحالي.