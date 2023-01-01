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انتصاران لـ"المنطار" و "الطواحين" في دوري الممتازة

الثلاثاء 03 يناير 2023 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتصاران لـ"المنطار" و "الطواحين" في دوري الممتازة



غزة / سما /

اقتنص اتحاد الشجاعية فوزاً صعباً من أنياب مضيفه بيت حانون الرياضي (2/3)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بيت حانون شمال قطاع غزة في ختام منافسات الأسبوع 13 من دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم بغزة.

وسجل ثلاثية "المنطار"، ثائر أبو عبيدة (2)، عمر العرعير (3)، علاء عطية من ركلة جزاء (6)، فيما سجل هدفي "الحوانين"، غسان أبو عودة "هدفين" (21و27).

وبهذا الفوز رفع "المنطار" رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني، وبفارق الأهداف أمام شباب رفح، وتجمد رصيد "الحوانين" عند 15 نقطة بالترتيب التاسع، وبفارق الأهداف خلف الصداقة.

 

الهلال (2) _ اتحاد خانيونس (4)

وقلب اتحاد خانيونس تأخره بهدفين إلى فوز على حساب الهلال (2/4)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين.

وسجل رباعية "الطواحين"، حاتم نصار "سوبر هاتريك" (67و83و89و94)، فيما سجل ثنائية الهلال علاء مهنا (48)، ومحمد أبو عودة (53).

وبهذا الانتصار ارتفع رصيد "الطواحين" إلى 19 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد الهلال عند 17 نقطة بالمركز السادس.

#دوري الممتازة #اتحاد الشجاعية #بيت حانون الرياضي #الهلال #اتحاد خانيونس

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