  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أتلتيكو مدريد يصدم مانشستر يونايتد في صفقة فيليكس

الثلاثاء 03 يناير 2023 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد يصدم مانشستر يونايتد في صفقة فيليكس



وكالات / سما /

وجه أتلتيكو مدريد صدمة لجهود مانشستر يونايتد بشأن استعارة نجم الهجوم البرتغالي جواو فيليكس لنهاية الموسم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن طلبات أتلتيكو مدريد المالية تساوي ضعف ما كان اليونايتد يستعد لدفعه من أجل فيليكس.

وذكر التقرير أن أتلتيكو مدريد يطلب مبلغ 13.25 باوند للمُوافقة على إعارة فيليكس، ويُضاف لتلك القيمة ما يُقارب 5.3 مليون باوند كراتبٍ حتى نهاية الموسم، أي ما يجعل الصفقة تُكلف قرابة 20 مليون باوند.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن نادي مانشستر يونايتد أبلغ خورخي مينديز، وكيل فيليكس، أن عليهم تخفيض مطالبهم المالية لإتمام الصفقة قبل العودة من جديد لطاولة المُفاوضات.

ويبلغ جواو من الُعُمر من 23 عاماً، ويجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي، وينتهي تعاقده مع أتلتيكو مدريد في يونيو 2026.

وكان فيليكس قد انتقل للروخوبلانكوس في 2019 قادماً من بنفيكا البرتغالي، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان فريقه في 130 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 34 هدفاً، وصنع 18 هدفاً لزملائه.

#أتلتيكو مدريد #جواو فيليكس #مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة اليوم

بن غفير يرضخ لتهديدات غزة..

صحيفة: الجهاد الإسلامي تقترح مبادرة نضاليّة "مُربكة" تخلط الأوراق

ما هي الأسباب التي دفعت نتنياهو الطلب من بن غفير إلغاء اقتحام الأقصى؟

جيش الاحتلال يصدر تعليمات جديدة حول إطلاق النار على راشقي الحجارة

رعب في إسرائيل من سلاح إيراني جديد (فيديو)

مفاجأة كبيرة في عقد كريستيانو مع النصر السعودي

أول تعقيب من حماس على اقتحام المتطرف "بن غفير" المسجد الأقصى

الأخبار الرئيسية

غفير

نتنياهو وبن غفير خدعوا الجميع.. قناة عبرية: إسرائيل تلقت رسالة قوية من مصر بشأن اقتحام الأقصى

84882

مسؤولون اسرائيليون : "لا تتحدونا مرة اخرى حتى لو بالتصريحات ولن نخضع لإملاءات حماس والجهاد"

الجهاد الاسلامي : الاحتلال يتحمل مسؤولية دفع الأوضاع نحو الانفجار والمواجهة

لهذا السبب الشاباك سمح لـ"بن غفير" باقتحام الاقصى والاخير يهدد حماس ..

غفير

المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حماية أمنية مشددة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم