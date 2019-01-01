أتلتيكو مدريد يصدم مانشستر يونايتد في صفقة فيليكس

وجه أتلتيكو مدريد صدمة لجهود مانشستر يونايتد بشأن استعارة نجم الهجوم البرتغالي جواو فيليكس لنهاية الموسم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن طلبات أتلتيكو مدريد المالية تساوي ضعف ما كان اليونايتد يستعد لدفعه من أجل فيليكس.

وذكر التقرير أن أتلتيكو مدريد يطلب مبلغ 13.25 باوند للمُوافقة على إعارة فيليكس، ويُضاف لتلك القيمة ما يُقارب 5.3 مليون باوند كراتبٍ حتى نهاية الموسم، أي ما يجعل الصفقة تُكلف قرابة 20 مليون باوند.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن نادي مانشستر يونايتد أبلغ خورخي مينديز، وكيل فيليكس، أن عليهم تخفيض مطالبهم المالية لإتمام الصفقة قبل العودة من جديد لطاولة المُفاوضات.

ويبلغ جواو من الُعُمر من 23 عاماً، ويجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي، وينتهي تعاقده مع أتلتيكو مدريد في يونيو 2026.

وكان فيليكس قد انتقل للروخوبلانكوس في 2019 قادماً من بنفيكا البرتغالي، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان فريقه في 130 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 34 هدفاً، وصنع 18 هدفاً لزملائه.