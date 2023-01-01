أنشيلوتي يوضح حجم إصابة نجميه قبل مباراة كاسيرينو بالكأس

وكالات / سما /

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني عن حجم إصابة نجميه داني كارفاخال وتيبو كورتوا قبل مباراة المرينجي في كأس ملك إسبانيا أمام كاسيرينو.

وسيحل ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء ضيفاً ثقيلاً على كاسيرينو ضمن فعاليات دور 32 من عمر بطولة كأس ملك إسبانيا.

وكان كارلو أنشيلوتي قد أعلن عن قائمة ريال مدريد المستدعاة لمباراة الكأس حيث شهدت غياب العديد من نجوم الفريق للراحة.

ووضح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي قبل مباراة الكأس أن نجومه توني كروس، وكريم بنزيما، ودافيد ألابا، وفينيسيوس جونيور، وفيرلاند ميندي لن يلعبوا مباراة الغد حيث فضل إراحتهم.

وسيغيب أيضاً داني كارفاخال وتيبو كورتوا عن المباراة أيضاً بسبب الإصابة، وكشف أنشيلوتي عن حجم الإصابة قائلاً “لديهم مشاكل صغيرة، سيكونوا متاحين في فياريال”.

وأضاف “سيغيب الكثير من تشكيلة الفريق الأساسية عن مباراة الكأس، لكننا سنضع أفضل فريق ممكن من أجل الفوز باللقاء والتأهل لدور 16”.