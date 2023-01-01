فيديو.. ليفربول يتجرع الهزيمة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تعرض ليفربول لهزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي، وجاءت هذه المرة على يد برينتفورد بنتيجة 3-1.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب برينتفورد قد بدأ عن طريق إبراهيما كوناتي في الدقيقة 19 بالخطأ في مرمى فريقه.

وتمكن يوان ويسا من تسجيل ثاني أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة 42 بعد لعبة رأسية مُتقنة غالطت أليسون بيكر.

ونجح أوكسليد تشامبرلين في تقليص الفارق بهدفٍ رأسي رائع في الدقيقة 50.

وعاد برينتفورد ليُسجل هدف التقدم الثالث عن طريق بريان مبيومو في الدقيقة 84 بعد خطأ من إبراهيما كوناتي.

ورفع برينتفورد رصيده من النقاط للنقطة رقم 26 يحتل بهم الفريق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 28 في المركز السادس.

وسيلعب ليفربول المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد برايتون على أرض الأخير يوم السبت المُوافق 14 يناير، فيما سيلعب برينتفورد على أرضه ضد بورنموث في نفس اليوم.

يذكر أن هزيمة اليوم هي الخامسة للريدز منذ بداية الموسم في الدوري الإنجليزي، وابتعد كثيراً عن دائرة الصراع على اللقب.