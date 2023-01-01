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بيرناردو يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي في يناير

الثلاثاء 03 يناير 2023 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيرناردو يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي في يناير



وكالات / سما /

حسم النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه من الرحيل عن السكاي بلوز في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل ارتباطه بإمكانية حمل حقائبه ومفارقة كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وتواجد بيرناردو في مفكرة بحث نادي برشلونة الإسباني، للحصول على توقيعه في صفقة صيفية قبيل بداية الموسم الجاري، لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح، ليستمر اللاعب في ملعب الاتحاد.

وقال سيلفا في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين” لن أتحدث حول خروجي من النادي في منتصف الموسم، لن أرحل، ولن أتحدث من الأساس، هذا عكس المنطق بالنسبة لي تماماً”.

وأضاف اللاعب البرتغالي” ألعب في السيتي منذ ست سنوات تقريباً، وأحترم النادي بشدة، وكان هناك مفاوضات بيننا في الفترة الماضية، والجميع يعلم بذلك”.

وأكمل بيرناردو حديثه” سيكون هناك مفاوضات جديدة، لكن ليس الآن، سيحدث هذا في نهاية الموسم، وسنتخذ القرار الأفضل وفقاً لرؤيتنا حينها، وأضع كامل تركيزي في الوقت الحالي على التتويج بالمزيد من الألقاب مع النادي”.

وشدد سيلفا” أطمح للفوز بلقب الدوري من جديد مع السيتي، ولدينا هدفاً يكمن في الفوز بلقب دوري ابطال أوروبا، لم نوفق من قبل في سعينا، وسنكرر المحاولة هذا الموسم”.

#بيرناردو سيلفا #مانشستر سيتي

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