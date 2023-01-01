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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 03 يناير 2023 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

يديعوت أحرونوت:

المستشارة القانونية للحكومة تعارض تعيين اريه درعي وزيرا بسبب ادانته جنائيا

خطة حومش: حكومة إسرائيل أبلغت المحكمة العليا عن شرعية البؤرة الاستيطانية المخلاة حومش

المحكمة تصدر أمرا احترازيا يلزم حكومة إسرائيل بالرد خلال 90 يوما لماذا لا يتم إخلاء حومش المقامة على أرض خاصة

ارتفاع الفائدة بنسبة عالية جدا وصلت إلى 3.75% الأعلى منذ 15 عاما

معاريف:

بن غفير بعد اجتماعه بنتنياهو قرر تأجيل اقتحام الأقصى

بن غفير: نتنياهو لم يطلب مني عدم اقتحام الأقصى

لبيد: نتنياهو ضعيف ولا يستطيع منع بن غفير من اقتحام الأقصى

وزير الخارجية ايلي كوهن: توسيع اتفاقيات ابراهيم مسألة وقت فقط

هآرتس:

الحكومة للمحكمة العليا: سيتم تعديل قانون الانفصال ولن يتم إخلاء البؤرة الاستيطانية

بريطانيا تدرس إمكانية طرح تخوفها في مجلس الأمن

دبلوماسي فرنسي أعرب عن قلقه من خطوة حكومة إسرائيل

دول عربية: بن غفير قد يسبب التصعيد اذا اقتحم الاقصى

الدعوة إلى تجميد سعر الكهرباء

وزير الخارجية ايلي كوهين يدعو إلى محاكمة القيادة الفلسطينية بعد اصدار القرار بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية

#الصحف الإسرائيلية

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