الخارجية: افلات إسرائيل المستمر من العقاب يشجعها على ارتكاب الجرائم بحق اطفالنا

رام الله / سما /

ادانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة الاعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الطفل الشهيد الطفل آدم عصام عياد (15 عاما)، خلال اقتحامها الهمجي لمخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

واعتبرت الوزارة جريمة اعدام الطفل عياد امتدادا لمسلسل جرائم القتل خارج القانون وجزءا لا يتجزأ من الاستهداف الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة والانتهاكات وتداعياتها على ساحة الصراع، وترى أن افلات اسرائيلي المستمر من العقاب يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائمها.