الهباش يدعو إلى لجم حكومة الإرهاب نتنياهو- بن غفير قبل فوات الأوان

رام الله / سما /

دعا قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، المجتمع الدولي الى لجم حكومة الإرهاب التي يقودها المجرمون " نتنياهو وبن غفير وسيموتريتش" وغيرهم، قبل فوات الأوان، حيث سيكتوي الجميع بنار الحرب الدينية التي يحاول إشعالها هؤلاء المجرمون بشتى الطرق.

وقال الهباش، في بيان صحفي، تعقيبا على اقتحام المتطرف بن غفير، صباح اليوم الثلاثاء، لباحات المسجد الأقصى المبارك "إن هذه الحكومة تعتبر أولى أولوياتها تغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى، وهي تتحمل المسؤولية عن أي نتائج او تداعيات تنشأ عن هذه الجريمة العدوانية وعن السياسات العنصرية التي تمارسها سلطة الاحتلال تجاه المسجد الأقصى المبارك وعموم الأراضي الفلسطينية.

وأكد قاضي القضاة أن هذه الجريمة يجب ألا تمر مرورا عابرا، داعيا الأمة العربية والإسلامية لأن يكون لها موقف واضح من هذه الاعتداءات التي تمارسها إسرائيل بحق المسجد الاقصى المبارك، مؤكدا أن هذا العدوان الذي قام به بن غفير، بحماية الحكومة والجيش الاسرائيلي هو عدوان على عقيدة المسلمين وانتهاك لحرمة مسجدهم وقبلتهم الأولى ومسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويجب ألا يمر.

وشدد الهباش على زيف المزاعم الاسرائيلية حول حقوق دينية يهودية مختلفة في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أنه مسجد إسلامي خالص، وهو حق حصري للمسلمين فقط، وأن المسلمين لن يسمحوا بتغيير هويته او العدوان عليه مهما كانت الظروف.