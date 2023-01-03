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فتوح:‏ اقتحام بن غفير للأقصى تطور خطير ونحذر من عواقبه على استقرار المنطقة

الثلاثاء 03 يناير 2023 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح:‏ اقتحام بن غفير للأقصى تطور خطير ونحذر من عواقبه على استقرار المنطقة



رام الله/ سما/

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك تطور خطير، ونحذر من عواقبه على استقرار المنطقة بأسرها.

وقال فتوح، في بيان، "إن اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى ليس خطوة فردية، إنما جرت بموافقة الائتلاف الحاكم لدولة الاحتلال، لتنفيذ مخططاتهم التهويدية، والتي تهدف الي تغيير الطابع العربي الاسلامي للمدينة المقدسة، والمسجد الأقصى، في انتهاك واضح وصارخ لجميع القرارات الدولية". 

وشدد رئيس المجلس الوطني على ان "شعبنا الفلسطيني سيبقي صامدا على أرضه، ويواصل دفاعه عن مقدساته، وستبقي مدينة القدس والأماكن المقدسة فلسطينيةعربية إسلامية، والعاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية".

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