مسؤولون اسرائيليون : "لا تتحدونا مرة اخرى حتى لو بالتصريحات ولن نخضع لإملاءات حماس والجهاد"

قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون، اليوم (الثلاثاء)، إن حماس والجهاد الإسلامي لا تمليان على إسرائيل شروطها.جاءت تصريحات المسؤولين وفق موقع "والا"، تعقيبا على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى رغم تهديدات حماس في قطاع غزة.وقال المسؤولون:" مستعدون للرد اذا حدث اطلاق صواريخ من قطاع غزة."وزعمت المصادر أن خطوة اقتحام بن غفير للأقصى لا تنتهك الوضع الراهن، وانتهى صعود بن غفير إلى الأقصى دون وقوع حوادث غير عادية.

من جانبه قال عضو الكنيست تسفيكا فوغل :" منذ عام ونصف وحماس تملي علينا الواقع لا يتوجب علينا احتلال غزة لكننا نحتاج الى عودة الاغتيالات حتى لا يهددونا مرة اخرى.

وزعم ان " غزة مردوعة الان وزيارة بن غفير اثبتت ان من يخوفوننا بتهديدات حماس مخطئين ".

وادعى ان " حماس تدرك ان اليوم في اسرائيل حكومة قوية ولن تسمح لها برفع رأسها حال تحدت شعب اسرائيل الجبار وانصحهم بعدم تحدينا مرة اخرى حتى لو بالتصريحات ".