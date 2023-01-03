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الجهاد الاسلامي : الاحتلال يتحمل مسؤولية دفع الأوضاع نحو الانفجار والمواجهة

الثلاثاء 03 يناير 2023 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي : الاحتلال يتحمل مسؤولية دفع الأوضاع نحو الانفجار والمواجهة



غزة / سما/

قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي اليوم الثلاثاء إن اقتحام وزير الفاشية الصهيونية للمسجد الأقصى هو عدوان على الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين جميعاً.

وبين خلال تصريح مقتضب "حكومة التطرف والفاشية الصهيونية تتحمل مسؤولية دفع الأوضاع نحو الانفجار والمواجهة، فالشعب الفلسطيني المقاوم لن يستسلم ولن يتهاون في حماية مقدساته.

ودعا شعبنا في كل مكان للرباط في المسجد الأقصى المبارك وساحاته ، فالدفاع عن الأقصى يبدأ بالرباط في ساحاته والتوافد للصلاة فيه وجعل ذلك برنامج عمل أساسي لأهلنا المقدسيين وعموم أبناء شعبنا لا سيما في مدننا وقرانا المحتلة عام 48.

وأكد على أن المقاومة على استعداد تام ويقظة وهي تجري تقييماً مستمراً لكل ما يجري ويدها على زناد الفعل، وإن رصاص المقاتلين الذي يدوي في جنين ونابلس سيصل حتماً إلى القدس.

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