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سبقهم المتطرف بن غفير: مستوطنون يقتحمون الأقصى

الثلاثاء 03 يناير 2023 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سبقهم المتطرف بن غفير: مستوطنون يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية داخل باحاته.

وقد سبق اقتحام المستوطنين، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ساحة البراق صباح اليوم، وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال، ومنع من هم دون سن الخمسين من الدخول إلى المسجد.

ويتعرض "الأقصى" يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

#مستوطنون

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