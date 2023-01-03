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البكري يدين اقتحام بن غفير للأقصى ويحذر من تبعاته على استقرار المنطقة

الثلاثاء 03 يناير 2023 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البكري يدين اقتحام بن غفير للأقصى ويحذر من تبعاته على استقرار المنطقة



رام الله / سما /

أدان وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، للمسجد الأقصى المبارك.

وأكد البكري، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة الخطيرة تأتي في ظل الاتفاقات التي شُكِّلت على أساسها الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر يمينية في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.

وحذر من تبعات إجراءات الاحتلال التهويدية بحق الأقصى على استقرار المنطقة بأسرها، محملا حكومة الاحتلال مسؤولية التصعيد بشكل عام، والتصعيد الأخير على وجه الخصوص.

وطالب البكري العالم ومؤسساته الحقوقية والسياسية بضرورة العمل بشكل جاد على إيقاف هذه الخطوات التصعيدية بحق مقدساتنا، وأماكن عبادتنا، والتي تتعرض للانتهاك من قبل دولة الاحتلال.

#حاتم البكري #ايتمار بن غفير

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