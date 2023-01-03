رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد شابين وإصابة ستة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام بلدة كفر دان غرب جنين.

كما عنونت الصحف، إصابة عشرات المواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط في أنحاء متفرقة من الضفة، إضافة لتأكيد الرئاسة أن المساس بالوضع التاريخي للمسجد الأقصى والضم إعلان حرب.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ الاحتلال يستهل العام الجديد بجرائم قتل وهدم واعتقال.. شهيدان وجرحى وهدم ثلاث شقق سكنية في كفر دان

_ الرئيس يستقبل الشيخ موفق طريف ويؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط شعبنا بأبناء الطائفة المعروفية

_ مواطن من عصيرة الشمالية يفقد عينه اليسرى إثر إصابته من قبل الاحتلال

_ الرئاسة: المساس بالوضع التاريخي للمسجد الأقصى والضم إعلان حرب

_ دا سيلفا: البرازيل ستقف وبقوة مع نصرة الحق الفلسطيني

_ حكومة نتنياهو للمحكمة العليا: تأجيل إخلاء "حوميش" و"شرعنتها"!

_ المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال تعارض تعيين درعي وزيرا في حكومة نتنياهو

"الأيام":

­_ شهيدان في كفر دان برصاص الاحتلال وهدم منازل لعائلات منفذي عملية الجلمة

_ الرئيس يستقبل الزعيم الروحي للطائفة المعروفية الدرزية

_ الاحتلال يبلغ سكان مسافر يطا بقراره تهجيرهم الوشيك من منازلهم

_ الرئاسة: المساس بالوضع التاريخي للمسجد الأقصى والضم "إعلان حرب"

_ إصابات خلال مواجهات والتصدي لعمليات اقتحام.. إخطارات بوقف بناء منازل ومنشآت في دير بلوط

_ الاحتلال يقتحم كفل حارس لتأمين الحماية للمستوطنين

_ الاحتلال يصدر لجنوده تعليمات جديدة لإطلاق النار على راشقي الحجارة

_ الرئيس البرازيلي: سنقف وبقوة مع نصرة الحق الفلسطيني

"القدس":

_ شهيدان و5 إصابات في كفر دان وهدم منزلين لعائلتي منفذي عملية الجلمة

_ الرئيس يستقبل الزعيم الروحي للطائفة المعروفية الدرزية

_ اصابات بالرصاص والاختناق في بيت ريما وبيت امر والسيلة الحارثية

_ بن غفير يتراجع عن قراره اقتحام الأقصى خلال الأسبوع

_ "النجاح" تحقق السبق في المحاكاة والواقع الافتراضي لطب الأسنان

_ "بتسيلم": اسرائيل طمست الحقائق وامتهنت الكذب في قتل 170 فلسطينيا العام الماضي

_ لبنان: آلاف الفلسطينيين يحيون الذكرى الـ58 لانطلاقة الثورة