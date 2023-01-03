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لهذا السبب الشاباك سمح لـ"بن غفير" باقتحام الاقصى والاخير يهدد حماس ..

الثلاثاء 03 يناير 2023 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب الشاباك سمح لـ"بن غفير" باقتحام الاقصى والاخير يهدد حماس ..



القدس المحتلة / سما /

أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" بأن الشرطة الإسرائيلية هي التي أعطت الضوء الأخضر لوزير الأمن القومي المتطرف بن غفير،باقتحام المسجد الأقصى، وذلك بعد أن سمح له "الشاباك" بالاقتحام.

وقالت ان الشاباك سمح لبن غفير باقتحام الاقصى بعد تأكده بان لا ردود افعال حقيقية ستأتي بعد اقتحام بن غفير من قبل الفلسطينيين وخاصة قطاع غزة.

وخلال اقتحامه للأقصى، قال بن غفير إن "حكومتنا لن تستسلم لتهديدات حماس.

واضاف : " سنواجه ونتعامل  بيد من حديد ضد كل من يهددنا".

وقال ان جبل الهيكل (المسجد الأقصى) هو المكان الأكثر أهمية لشعب إسرائيل، ونحافظ على حرية الحركة للمسلمين والمسيحيين، واليهود أيضا سيصلون إلى جبل الهيكل.

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