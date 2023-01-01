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مفاجأة كبيرة في عقد كريستيانو مع النصر السعودي

الثلاثاء 03 يناير 2023 03:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة كبيرة في عقد كريستيانو مع النصر السعودي



وكالات

أفادت تقارير صحفية بوجود بندين مثيرين في عقد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي لكرة القدم، بعد انتقاله إلى صفوفه رسميا في الساعات الماضية.


ويتضمن عقد رونالدو إمكانية انتقاله على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلى صفوف نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في حالة ضمان هذا الأخير، المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، لكون مالك نادي النصر السعودي هو نفسه مالك النادي الإنجليزي.

كما أفاد موقع "CBS Sports"، بوجود بند سيتمكن رونالدو (37 عاما) بموجبه من تغيير المدرب إذا كان المدرب الحالي لا يناسبه.

يذكر أن نادي نيوكاسل يونايتد يحتل حاليا المرتبة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة أمام فريق رونالدو السابق مانشستر يونايتد، الذي لعب مباراة أقل.

#كريستيانو رونالدو #النصر السعودي

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