شاهد: رونالدو يصل إلى السعودية

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الإثنين.



ووفقا لوسائل إعلام سعودية وصل رونالدو مساء اليوم الإثنين إلى العاصمة الرياض، ليبدأ مشواره مع نادي "النصر" السعودي.

وتجمع عدد كبير من الجماهير السعودية أمام المطار لاستقبال النجم البرتغالي، فيما أكد نادي "النصر" أنه ينظم احتفالية كبيرة لاستقبال نجمه الجديد، غدا الثلاثاء.

وكان رونالدو، قد وجه أول رسالة إلى جماهير "النصر" السعودي، بعد أيام من الإعلان عن انضمامه له رسميا.

نشر الحساب الرسمي لنادي "النصر" على "تويتر" رسالة مصورة من رونالدو من داخل طائرته، متجها إلى المملكة العربية السعودية، من أجل تقديمه، غدا الثلاثاء، ولأول مرة وهو مرتديا قميص النادي السعودي.

وقال رونالدو في رسالته: "أراكم قريبا يا جماهير نادي "النصر".

The star has spoken ????#AlNassr fans.. how excited are you? ????

See you tomorrow ????#HalaRonaldo ????

